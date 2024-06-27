“中国象棋第一人”王天一据报被警方调查

知情人士称，有“中国象棋第一人”之称的王天一，涉嫌非国家工作人员受贿，数月前被浙江杭州警方调查。

据经济观察网星期三（6月26日）报道，6月10日至6月26日，数位知情者向经济观察网记者证实了上述消息。

原本在社交平台上活跃的王天一，近月来处于沉默状态，不再更新内容，棋迷圈子里此前就流传他被调查的消息。

知情者称，中国象棋特级大师柳大华的举报，或与王天一被调查有关。

据大皖新闻报道，去年10月17日，柳大华公开实名举报时任中国国家体育总局棋牌运动管理中心副主任郭莉萍。

柳大华举报称，“长期以来，她（郭莉萍）包庇纵容中国象棋界的黑恶势力，公然使用电脑软件以及现代科技手段，操纵包办国内各种大型比赛的胜负与奖金分配。”

经济观察网记者6月25日联系到被柳大华指控的郭莉萍。郭莉萍回复称，她现在已经调离了总局棋牌运动管理中心，对于王天一被调查之事不知情；对于柳大华的指控，她不方便回应，需要等待组织的正式答复，“相信最后会有结论的”。

1989年出生于北京的王天一，2014年获得中国象棋棋手等级分全国第一名，并且连续10年占据这一位置。其中在2023年，他的等级分达到2800分，为史上最高，王天一因此被誉为“中国象棋第一人”。