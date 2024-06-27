中德签署数据跨境流动合作备忘录 有助德车企传数据回国

中德签署数据跨境流动合作谅解备忘录，有助推动德国车企将数据传输回德国。

据网信中国微信公号消息，中国国家互联网信息办公室主任庄荣文星期三（6月26日）在北京会见德国数字化和交通部部长维辛一行，双方共同签署《关于中德数据跨境流动合作的谅解备忘录》（以下简称备忘录）。

庄荣文表示，今年4月，中国国家习近平与到访的德国总理朔尔茨深入交流，为双边关系和各领域务实合作指明了方向、作出了规划。中方愿同德方一道，落实好两国领导人合作共识，以签署备忘录为契机，推进中德网络空间交流合作取得更多成果。

中方消息引述维辛说，德方高度重视数据跨境流动、人工智能等领域工作，将与中方进一步加强交流合作，积极推动落实备忘录。

中国国家互联网信息办公室将与德国数字化和交通部在备忘录框架下，建立“中德数据政策法规交流”对话机制，加强在数据跨境流动议题上的交流，为两国企业营造公平、公正、非歧视的营商环境。

据路透社报道，维辛在声明中说，在照顾到隐私和安全利益的同时，让数据自由流动也至关重要。上述备忘录将为跨境数据流动合作提供对话的机制。此举将有助于推动德国车企将数据传输回德国。

维辛说：“我们正创造一个让两国可持续交流并取得共识的数据传输框架。”

另据第一财经网报道，中德今年4月签署《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》，未来德国汽车制造商将自动驾驶汽车数据从中国传输到德国会更便利。

在去年建议禁止智能汽车直接将在中国境内收集的数据向境外传输后，中国监管机构近期放软对此方面的立场。

路透社5月17日引述知情人士报道，特斯拉直到最近仍在努力取得中国监管机构开绿灯，让在中国路上行驶的特斯拉汽车所产生的数据能传输至境外数据中心，用于训练全自动驾驶（FSD）所须的演算法。