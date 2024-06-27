港媒：中央政府或很快提高大陆旅客在港购物免税额

香港媒体报道，中国中央政府将很快宣布把访港大陆旅客的免税额提高至多六倍，以提振香港低迷的零售业。

香港《明报》星期四（6月27日）报道，今年全国两会（全国人大、政协年会）期间，全体港区政协委员连署建议提高访港大陆旅客的免税额，从当前的5000元（人民币，下同，934新元）增至3万元。

有消息人士称，中国中央政府将在短期内公布这项提高免税额的措施。自由党批发及零售界议员邵家辉预计，高价的产品如电子产品、电话等可能受惠。

彭博社指出，虽然香港对大多数进出口商品不征收关税，但要把在香港购买的商品带回中国大陆时，当局会对超过免税额度的价值征税。

有多名政协委员评估，提高免税额已事在必行，但应该不会一次过大幅增加免税额度。

有政协委员称，如果提高免税额导致大批大陆旅客到港购物，可能会导致大陆消费力进一步流失，冲击到其他大陆省市，因此预计新免税额会低于3万元。

全国人大代表、民建联立法会议员陈仲尼认为，提高免税额对香港零售业一定有帮助，但“不要以为帮助很大”。他说，零售业不能将提高免税额等措施视为“灵丹妙药”，应改善售后服务等配套，才能与海南岛等地竞争。

民建联议员陈勇也说，目前大陆民众到其他国家、省市旅游很方便，放宽免税措施对香港旅游业虽有帮助，但香港的服务水平、旅游特色等仍要进步。