中国5月份规上工业企业利润增速大幅下滑

中国5月份规模以上工业企业实现利润增速大幅放缓，凸显中国经济在国内需求疲软、整体增长乏力下所面临的困境。

中国国家统计局星期四（6月27日）公布数据显示，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%，比4月份的4%增速大幅下滑。

数据也显示，今年前五个月全国规上工业企业实现利润总额2万7543.8亿元（人民币，下同，5100亿新元），同比增长3.4%，比前四个月的4.3%增幅要来得低。

对此，中国国家统计局工业司统计师于卫宁解读，这是受投资收益增速回落等短期因素影响。

他指出，国内有效需求仍然不足，内生动力有待加强，工业企业效益恢复基础仍不牢固。下阶段，要着力推动已出台政策措施落地见效，大力推进新型工业化，加快发展新质生产力，着力扩大有效需求，提振经营主体信心。

数据显示，今年前五个月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额2万零510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。

规模以上工业企业利润数据涵盖了主营业务年收入不低于2000万元的企业。