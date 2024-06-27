赖清德：支持顾立雄改革 确保军纪下不拘泥形式主义

台湾总统赖清德说，他非常支持防长顾立雄推动的国防改革，在确保军纪前提下，减少不必要规定，不拘泥于形式主义，也不安于现状。

综合台湾《自由时报》和Yahoo新闻网报道，赖清德星期四（6月27日）早上出席三军八校院联合毕业典礼时致词强调，时代不断改变，挑战也不断改变，一定要抱持创新精神，这才是新时代台军应该具备的精神。

赖清德也向在场毕业生提出三点勉励：一是“初心不变，豪情不减”。鼓励毕业学生未来在分奔前程遭遇挫折时，能拿出在学校经过种种训练所淬炼的精神，不因为挫折改变初心、不因为失败减少豪情。

二是“持续不断砥砺自己、精进本职学能”。赖清德说，全球已进入全面智能化时代，人工智能时代已来临，他勉励毕业生到部队后不管到哪个岗位，一定要持续精进本职学能。

赖清德也提到，他非常支持顾立雄近期推行新的国防改革，也就是在确保军纪前提下，减少没有必要的规定、精简不需要的流程，不要拘泥形式主义，也不要安于现状。

最后，赖清德要求各毕业生“永远信仰民主、永远保卫民众”，贯彻这些精神时才能够显现身为台军的价值及存在必要。

顾立雄接任台湾国防部长一职以来，便针对台军部队启动一系列改革，包括取消传统刺枪术训练、士兵出境旅游可自由行，不再仅限于报团、取消军校生踢正步，改为走齐步操演、解除正副主官不得同时休假禁令等。

今年度的汉光演习也将取消预演环节，以贴近实战情况。顾立雄曾强调，专注战训本务，其他可采“减法”处理，一些形式主义规定可取消。