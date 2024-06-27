印度厂被曝歧视已婚女性 鸿海反驳称不容许任何就业歧视

台湾鸿海集团在印度的工厂被曝歧视已婚女性，但集团发声明反驳，称公司绝不容忍任何形式的歧视，严正否认对婚姻状况、性别、宗教或任何其他形式的就业歧视。

路透社星期二（6月25日）刊登一篇长篇调查报道，揭露鸿海位于印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）一家组装iPhone的工厂，系统性地将已婚女性排除在工作岗位外，理由是她们比未婚女性承担更多家庭责任。

报道引述一名曾在富士康印度公司担任人力资源高管的保罗说，由于文化问题和社会压力，鸿海集团通常不雇佣已婚女性，因为“婚后有很多问题”，包括女性婚后要生孩子，雇佣她们“风险会增加”。

鸿海的招聘仲介及人力资源部门的人士受访时也证实保罗的说法，称家庭责任、怀孕和缺勤率较高，是当地鸿海工厂不雇用已婚女性的原因。

其中许多人还说，已婚印度妇女佩戴象征婚姻链接的金属饰品可能会干扰生产。据数名鸿海现任和前任招聘中介称，一旦这些金属与手机部件接触，可能会产生静电造成损坏。

上述报道引来印度政府的关注。印度联邦政府的劳动和就业部发声明呼吁展开调查，要求泰米尔纳德邦劳动部门呈交一份详细报告，并指示地区首席劳动专员办公室提出“实情报告”。

印度劳动和就业部在声明中援引1976年的《同工同酬法》，法律明确规定公司在招聘男女工人时不得有歧视。

据三立新闻网报道，鸿海集团星期四（6月27日）发声明，严正否认基于婚姻状况、性别、宗教或任何其他形式的就业歧视指控。

鸿海在声明中强调，公司招募过程中不允许任何形式的歧视，同时为合格的求职者提供平等待遇，印度女性员工也有25%是已婚女性，并欢迎已婚女性在工作中佩戴传统的金属饰品，展现自我。

鸿海称，公司在2022年曾启动印度当地第三方人力公司的盘查，发现有四家代理发布的征才广告不符合标准。当时立刻对外包人力公司采取纠正措施，并撤下超过20张不符合标准的招募广告。

不过，路透社报道称，上述歧视行为都发生在2023年和2024年。鸿海集团也没有具体说明2022年的失误是否与雇佣已婚女性有关。