中共二十届三中全会7月15日至18日召开

已推迟近半年举行的中共二十届三中全会，将于7月15日至18日在北京召开。中共政治局会议强调，中国到2035年将全面建成高水平社会主义市场经济体制。

据新华社报道，中共中央政治局星期四（6月27日）召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共总书记习近平主持会议。

会议决定，中共第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

中共中央政治局听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。

会议指出，这次征求意见充分集思广益，各地区各部门各方面对决定稿给予充分肯定，认为决定稿深入分析了推进中国式现代化面临的新情况新问题，科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。

会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。

会议指出，进一步全面深化改革要总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，贯彻以下原则：坚定维护中共中央权威和集中统一领导，把中共领导贯穿改革各方面全过程，确保改革始终沿着正确政治方向前进；坚持以人民为中心，尊重人民主体地位和首创精神，做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享；坚持守正创新，坚持中国特色社会主义不动摇，突出问题导向，在新的起点上推进理论、实践、制度、文化创新等方面创新；坚持以制度建设为主线，加强顶层设计、破立并举、先立后破，筑牢根本制度，完善基本制度，创新重要制度；坚持全面依法治国，在法治轨道上深化改革、推进中国式现代化，做到改革和法治相统一；坚持系统观念，处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系，增强改革系统性、整体性、协同性。

中共中央政治局4月30日召开会议，决定三中全会今年7月在北京召开。会议主要议程，包括政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。

按照中国改革开放以来形成的惯例，中共每五年召开一次全国代表大会（党代会），选出新一届中央委员会。在两次党代会之间，中央委员会一般召开七次全体会议；简称“三中全会”的第三次全体会议，通常在党代会隔年9月至12月召开，聚焦经济与改革问题。但原定去年下半年召开的二十届三中全会，推迟了近半年。

这次全会召开之际，中国经济正面临内外部强大逆风。分析预计这次高层会议将为未来五至10年改革方向定调，在风险和机遇中寻求平衡。