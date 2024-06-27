台驻美代表涉滥用公帑 立院要求外交部两周内提调查报告

台湾驻美代表俞大㵢被曝滥用公帑后，立法院外交及国防委员会通过提案，要求外交部两周内提交调查报告。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾立法院外交及国防委员会星期四（6月27日）邀请外长林佳龙报告并备质询。

林佳龙会前受访时称，台湾驻美代表处今年上半年相关采购核销扣除备用发电机和相关设施费用后，其他核销项目约250万元（新台币，下同，10万4000新元），媒体爆料滥花800万元“数字是错的”。

对于俞大㵢争议，国民党立委徐巧芯等人提出一项临时议案，要求外交部尽速安排召回俞大㵢，对此次事件与相关公费支用情形，驻外人员是否遭不当对待与使唤等事做出调查报告，并于两周内回复。

民进党立委林楚茵等人也提出另一临时提案，要求外交部尽速调查相关采购程序是否合规，并向大众说明。

最终朝野立委协商达成共识，同意俞大㵢以书面报告形式说明争议，对此事件与相关公费支用情形，品项、明细，驻外人员是否遭不当对待与使唤等事提出说明报外交部，请外交部两周内将调查报告送交委员会。

徐巧芯表示，要肯定外交部提供速度算快、项目也算清楚，但相关密件没有法源规定、于法不合，同意民进党提议尽速调查是否符合采购程序，委员会是否能提供一些问题让俞大㵢做书面回复、并入外交部调查。

民进党立委王定宇认为，共识就是这件事要尽快厘清，召回俞大㵢会影响外交事务，应让相关部会尽速调查。

《镜周刊》星期二（25日）引述外交体系人士爆料报道，俞大㵢以公务之名购买高单价品、官邸所有开销均报公账，用公务车载全家人赏樱购物。

俞大㵢承认曾几次用放在官邸的备用公务车出门采购、承认搭公务车看樱花，“就在市区，但是就载了一程”。