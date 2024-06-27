台立法院改革法案生效 朱立伦：民进党用违宪当遮羞布

台湾立法院职权行使法等改革法案生效后，总统府、行政院、民进党立院党团都声请释宪。国民党主席朱立伦说，民进党违背改革初衷，怕不能再掩盖真相、弊端，才用违宪理由当遮羞布。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，朱立伦星期四（6月27日）上午出席在苗栗举办的“反贪腐 查弊案-国会改革说明会”，并在会前接受媒体访问。

台湾立法院改革法案星期三（26日）起生效后，总统赖清德决定声请释宪，立法院民进党团也提出立法程序有重大明显瑕疵应属无效等七大理由，声请释宪及暂时处分。朱立伦对此表示，民进党从头到尾所称理由就已违反宪法原本的规定，事实上，大法官会议也都已经解释过。

朱立伦说，这次在野党所提立法院改革所有法案，跟几年前民进党所提出的版本一模一样，也是民进党许多前辈大老长期以来的主张，如果民进党自己改变立场，应该要说是违反初衷、违反当初改革的决心，“用违宪这样的理由做遮羞布，社会绝对不能接受”。

朱立伦称，赖清德上任仅一个多月，大家都看到他就是用斗、用个人意志来超越一切、超越民主。立法院职权修法复议案在立院遭否决后，行政院或政府现在就是必须接受，这是宪法明文规定的。“为什么还要赖皮，还要斗到底，斗国会不成、还要斗在野党，社会如果再斗下去，台湾必定是鸡犬不宁。”

朱立伦进入会场致词时说，民进党拼命反对这次立法院改革，现在还要声请释宪，只有一个原因，就是许多事情、弊案到今天为止都被掩盖。

朱立伦说，当立法院有调查权、听证权、官员到立院不得说谎、造假之后，真相就不能再被掩盖遮蔽。这才是目前民进党穷尽各种方式抹黑、抹红国民党和民众党的最重要原因。