中国部分公募基金据报已开启退薪工作

中国部分公募基金实施限薪举措，超出标准的退薪工作已于本周启动。

综合彭博社、财联社和券商中国报道，彭博社星期四（6月27日）引述知情人士消息，随着中国政府收紧对金融业精英的监管，多家行业巨头已要求高级别员工放弃递延奖金，或是将超出290万元人民币（54万新元）部分的薪资返还。

据悉，传达上述指示的国有实体包括招商局集团、光大集团和中信集团。

对于上述消息，财联社从行业相关人士处了解到，目前，确有央企旗下公募基金实施限薪举措，且自2022年起超出标准的退薪工作已于本周启动，但退薪标准并非上述290万元，而是达到一定标准后部分退回。

另外，有基金业内人士告诉券商中国记者：“目前传闻是有几家央企子公司采取了限薪措施，可能是来自于股东压力。”不过，也有基金公司内部人士称自己公司不太可能发生退薪。

有法律从业人员认为，在员工没有违法违规的情况下，要求退还收入是不合法的。除非经过法院判定这些员工存在违法行为，才可以追缴工资和奖金。

中国公募基金行业正处于大变革时期。中国基金业协会2022年发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，对公募基金公司的薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理等方面提出了具体要求。《指引》明确规定了绩效薪酬的递延支付期限、递延支付额度应当与基金份额持有人长期利益、业务风险情况保持一致。

2023年召开的中央金融工作会议提出，公募基金需不断提升专业能力，朝着建设一流投资机构的方向努力，更好服务居民财富管理需求、实体经济和资本市场改革。2023年，中国证监会发布《公募基金行业费率改革工作方案》，中国证券投资基金业协会修订发布《基金从业人员管理规则》。

今年3月，中国证监会发布《关于加强和公募基金监管 加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见》，提出以全面强化监管、有效防范化解风险为重点，引导公募基金行业更加注重投资者获得感，更加注重功能发挥，大力推进一流投资机构建设。《意见》强调，要进一步严格监管执法，强化全链条问责，督促行业机构树牢“合规创造价值”理念。

彭博社的报道称，中国金融从业者的高薪时代正快速走向终结。