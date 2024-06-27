王小洪：要始终保持对毒品犯罪严打高压态势

在第37个国际禁毒日来临之际，中国公安部部长、国务委员、国家禁毒委员会主任王小洪说，要始终保持对毒品犯罪严打高压态势，加大毒品管控力度，完善禁毒治理体系。

据中新社报道，王小洪星期三（6月26日）来到北京市劲松职业高中常营校区调研，看望慰问一线禁毒工作者。

王小洪说，禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉。近年来，各地区各部门开展了大量务实有效的工作，取得了显著成效，毒情反弹势头得到有效遏制。

他指出，要始终保持对毒品犯罪严打高压态势，加大毒品管控力度，深化新型毒品治理，一如既往、坚决彻底地把禁毒工作深入进行下去。要坚持精准施策、综合施治，坚持群策群力、群防群治，创新禁毒工作机制，完善禁毒治理体系，不断提升禁毒治理能力水平。

王小洪续说，要坚持预防为本、教育为先，坚持从青少年抓起，从广大人民群众教育和防范抓起，广泛开展覆盖全社会各领域的禁毒宣传教育，着力提高全民特别是青少年识毒防毒拒毒意识和能力。

此前，中美合作侦查一起涉毒洗钱案后，两国上星期四（6月20日）举行禁毒合作高级别会谈。王小洪当时说，最近中美官员就缉毒问题频繁交流，“都证明我们的缉毒合作取得了相当丰硕的成果——这也显示了中国的善意和友谊”。