伦敦金属交易所拟在港设仓库 加强与大陆金属市场联系

香港交易所旗下的伦敦金属交易所打算在香港设立金属仓库，以加强与中国大陆金属市场的联系。

综合香港电台和《明报》报道，港交所行政总裁陈翊庭星期四（6月27日）在伦敦金属交易所（LME）亚洲金属研讨会上致辞时说，香港作为国际金融中心，在连结大陆与全球发挥独特角色。港交所核心策略是与大陆互联互通，在保持大陆金属行业与国际市场联系方面，有无可匹敌的地位。

她说，港交所正探讨将香港作为LME金属仓库的可能性，近期委托第三方进行了可行性研究。香港有物流基础设施、有信誉及熟悉的国际框架，如果将LME金属仓库设于香港，将可加强大陆实物金属市场与LME国际定价的联系，创造更多市场套利机会，透过与华南地区的公路连接来改善物流成本。

LME行政总裁张柏廉表示，如果在香港建立仓库，大陆金属持有人可利用配合运输网络，将金属运到邻近的香港仓库，有利实物交收以保持价格一致。

张柏廉透露，在香港设立金属仓库计划预计将分三个阶段推行，目前正进行第一阶段的研究法律等问题，预计需时数月，希望在今年底前可公布首阶段计划的细节。

他介绍，LME将在第二阶段计划中协助金属仓库营运商寻找设立仓库的地点，最大难处是如何让营运商在地价高昂的香港找到能在营运中获利的地段设立仓库。之后，所以提议设立仓库的位置也需经过审批。因此第二阶段计划进程所需时长，LME难以评估。

张柏廉称，LME不直接营运金属仓库，而是核批第三方营运商负责经营该仓库。这是第三阶段计划要落实的决定。

LME目前在全球有32个金属仓库，当中10个设在中东和亚洲，亚太区仓库设于日本、韩国、新加坡和马来西亚等地，港交所正探讨在沙特阿拉伯港口城市吉达和香港设立金属仓库。