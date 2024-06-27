中国驻美大使：发展中国家不应永远处于产业链低端

中国驻美大使谢锋称，发展中国家不应永远处于国际产业链低端，要共同反对打着“民主”“人权”“产能过剩”等幌子搞打压遏制的行为。

据中国驻美国大使馆微信公众号消息，中国驻美国大使兼常驻美洲国家组织观察员谢锋星期三（6月26日）率中国政府代表团应邀出席在巴拉圭首都亚松森举行的美洲国家组织第54届年会。

谢锋在成员国与观察员国对话会上发表讲话时称，各国无论大小强弱都是国际社会平等一员，全球的事务要由大家商量着办。要在涉及彼此核心利益问题上相互支持，为推动平等有序的世界多极化发出中拉声音。

谢锋称，中国坚持发展优先，倡导普惠包容的经济全球化。发展中国家不应永远处于国际产业链低端，要共同反对打着“民主”“人权”“规则”“产能过剩”等幌子搞打压遏制，营造开放公平非歧视的发展环境。

他表示，中国始终是“全球南方”的坚定一员，推动“全球南方”发展振兴的中坚力量，将积极扩大从其他发展中国家进口，开展形式多样的互利合作，共同推动全球经济化朝着更加开放、包容、普惠、均衡方向发展。

谢锋说，中国主张推动构建人类命运共同体，以和平发展超越冲突对抗，以共同安全取代绝对安全，以互利共赢摒弃零和博弈，以交流互鉴防止文明冲突，以绿色发展呵护地球家园。中方坚持共商共建共享的全球治理观，践行全人类共同价值，高质量共建“一带一路”，落实全球发展、安全、文明倡议，推动各国携手应对挑战。

谢锋积极评价中国同拉美合作、中国同美洲国家组织关系，强调平等尊重是中拉合作最鲜明的特色，共同发展是中拉合作最实质的内涵，开放包容是中拉合作最宝贵的取向。

他说，中拉合作是双方的自主选择、符合双方需要，不针对第三方，也不受第三方影响。中国在拉美没有地缘政治考虑，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，持续推动构建中拉命运共同体。