李家超：港府过去两年推出不少政策已见成效

香港特首李家超说，过去两年，港府推出的不少政策已见成效，有些进展超出预期，并称将发挥香港独有的优势，为市民创造更美好的生活和经济环境。

李家超星期三（6月26日）接受香港中通社、香港新闻网书面专访时说，过去一年，香港完成了基本法第23条立法的宪制责任，完成等待了26年的历史使命。国家安全得到有效保障，政府可全神贯注发展经济、改善民生。

香港进入疫后复苏第二年，仍面临消费乏力、环球经济欠佳、地缘政治下潜藏国安风险等挑战。李家超说：“我认为今天的香港，机遇和挑战并存，但机遇远远大于挑战，重点是我们如何能够将挑战变成机遇，好好发挥香港独有的优势，为市民创造更美好的生活和经济环境。”

在房屋问题方面，他说，港府为楼市“撤辣”后，楼宇买卖登记大幅回升，楼市稳定发展。此外，公屋轮候时间六年封顶，随着“简约公屋”、公屋提前上楼计划等顺利推展，轮候公屋时间在2026-27年度将降至4.5年。

在刺激消费方面，李家超指出，港府会做好“搭台”和导演的角色，加强与旅游、酒店、餐饮、零售等与盛事活动相关行业的联系，业界也要演好自身角色，抓紧商机，以创新求变的态度，提升质素、内涵、特色和趣味，将人气化为财气。

谈及文化政策，他说，香港正进入由治及兴的新阶段，推动爱国主义教育更是不可或缺的重要环节。本届港府上任后，一直不遗馀力建立以爱国爱港为核心、与“一国两制”方针相适应的主流价值观。“我们透过开展爱国主义教育，增强市民对国家和中华优秀传统文化的认同，自觉维护国家统一和民族团结，并将爱国主义教育纳入国民教育体系。”

李家超续称，港府会积极配合国家“十四五”规划，全力发展香港成为中外文化艺术交流中心。

他坦言，任何政府施政都会面对不同的困难和挑战。近年环球经济欠佳，香港不能独善其身，有赖团队“一条船、一条心”，一起想方法解决问题，且必须不断创新求变，积极思考新方法解决问题。

李家超说，行政长官的工作是一份使命，决定往往影响逾700万的香港市民，要以无私的精神为社会谋取最大的公众利益。“每次问题获得解决，就是我最大的动力，见到市民的欢笑，就是我最大的喜悦。”