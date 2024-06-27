台陆委会上调陆港澳旅游警示至橙色 建议避免不必要旅行

台湾的大陆委员会宣布即日起上调赴陆港澳旅游警示为“橙色”，建议台湾民众避免非必要的旅行。

陆委会星期四（6月27日）发新闻稿说，中国大陆、香港和澳门从2023年起陆续增修国安法令，包括大陆的《国家安全法》《境外非政府组织境内活动管理法》《网络安全法》《反间谍安全防范工作规定》；香港的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》《维护国家安全条例》；澳门也修订《维护国家安全法》。

陆委会称，目前已有相当多起台湾民众赴中国大陆遭扣押、留置、盘查等情形。台湾方面一再呼吁中国大陆应避免阻碍两岸良性互动，制造两岸人员往来障碍，但中国大陆一意孤行且变本加厉，于6月21日发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，进一步提高台湾民众赴陆港澳的人身安全风险。

陆委会称，台湾政府经整体评估，认为有必要提升赴陆港澳旅游警示为“橙色”，建议民众避免非必要赴陆港澳旅行。

陆委会呼吁台湾民众慎思赴陆港澳的必要性，强烈建议台湾民众非必要宜避免进入陆港澳。如确有赴陆港澳需求，建议应避免触及或讨论敏感议题及事务、拍摄港口、机场、军事演习场所、携带政治、历史、宗教等书籍。

据《联合报》报道，台湾将旅游警示划分为红（代表不宜前往，宜尽速离境）、橙（避免非必要旅行）、黄（特别注意旅游安全并检讨应否前往）、灰（提醒注意）。在这之前，台湾对中国大陆地区旅游警示灯号是黄色。

对此，在野的国民党说，两岸双方善意不在，民间交流退去，只剩下政治的喊话跟军事的对立，绝对不是区域稳定的正面发展。拉高对立的局势，绝对是两岸双输的局面，更不符合多数人民的期待。