中国发改委产业司副司长：以开放方式试点未来产业应用

中国国家发改委产业司副司长霍福鹏解读新质生产力时说，在发展未来产业方面，具有优势的地区结合其特征选择未来产业，并在当地进行开放式试点。

据中新社报道，第十五届夏季达沃斯论坛星期二（6月25日）至星期四（27日）在大连举行。霍福鹏星期三（26日）在一场分论坛上说，质生产力以科技创新为驱动，通过前沿科技的突破，推动企业提升水平，并促进管理和技术创新。这种新型生产力将有助于中国加快转变发展方式，实现经济社会的高质量发展。

谈及新质生产力发展，霍福鹏说，因地制宜、统筹推进、科技创新推动产业创新、加快传统产业转型升级和谋划布局未来产业等关键要素。他说，中国高度重视科技创新方面，并致力于提升自主创新能力，打通科技成果与产业之间的转化通道。

霍福鹏说，希望具有优势的地区能结合其特征选择未来产业，并在当地进行试点。这种试点应用是开放的，面向全国乃至全球，鼓励各类公司、企业和技术参与。

霍福鹏续说，中国拥有丰富的应用场景，为这类技术提供了广阔的发展空间，有助于技术成长和产业规模壮大，从而迅速形成一批有影响力的企业，推动产业实现良好发展。

“新质生产力”最早由中国国家主席习近平去年9月到黑龙江考察时对外提出。今年两会期间，中国高度聚焦新质生产力。中国总理李强今年3月在政府工作报告中要求加快发展新质生产力，并指出这涉及智能化、新能源汽车、创新药、量子技术、商业航天、生命科学等领域。