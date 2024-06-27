中国拟2030年前后实行火星采样返回和实现木星探测任务

中国计划在2030年前后实行火星采样返回和实现木星探测两项任务。

据中国网报道，中国国家航天局副局长卞志刚星期四（6月27日）在国务院新闻办公室举行的新闻发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务情况并答记者问时，作出上述回应。

在谈到中国未来的深空探测计划和中国航天的重点工程任务时，卞志刚说，中国深空探测未来一段时间将主要专注于月球探测和行星探测。

在月球探测方面，卞志刚介绍，嫦娥六号任务顺利完成后，后面将有嫦娥七号、嫦娥八号。嫦娥七号任务主要是对月球南极部分的资源做勘察，嫦娥八号是对月球资源的原位利用开展技术验证，之后在月球探测方面还将跟国际同行一道共商共建的国际月球科研站，共享、共用中国月球探测成果。

在行星探测方面，卞志刚说，中国批准了四次行星探测任务，将在10至15年内完成。其中天问一号已于2021年圆满成功，天问一号的成功也标志着中国深空探测已走向了月球以远的领域。未来围绕太阳系的起源和演化、小天体和太阳活动对地球的影响，以及地外生命信息的探测等科学目标，中国还将开展小行星探测、火星取样返回以及行星系探测任务。

卞志刚透露，天问二号已准备在2025年前后实施小行星探测，将瞄准一颗近地小行星进行伴飞并取样返回。天问三号火星采样返回任务，计划在2030年前后实施，实行火星采样和携带火星样品返回地球。天问四号实现木星系探测，也在2030年前后实施。

在谈到这次嫦娥六号月球背面采样返回任务时，卞志刚形容这是一次探索之旅、创新之旅和合作之旅。

卞志刚说，月球背面的地质结构、物质组成以及宇宙早期环境充满神秘。此次嫦娥六号选择着陆在月球背面南极-艾特肯盆地东北部阿波罗撞击坑边缘，完成采样返回任务，让科学家可通过对月球样品研究发现更多太阳系和月球演变等重大科学奥秘。

卞志刚称，嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务，实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。即突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术，实现了世界首次月球背面自动采样返回，再次创造了中国航天的世界纪录。

卞志刚说，此次任务与欧空局、法国、意大利、巴基斯坦开展了四个科学载荷的合作，获取了珍贵的第一手科学数据；开展了测控领域的协同合作。