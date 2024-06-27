大陆国防部：四面围台是民进党需要适应的

针对中国大陆频繁开展围台军演，中国大陆国防部称，对于民进党当局而言，“四面围台是需要适应的”。

中国大陆国防部发言人吴谦星期四（6月27日）召开例行记者会。会上有媒体询问，中国大陆近期对台军演被说是“四面”或“三面环台”，台湾参谋总长梅家树也在立法院质询时示警大陆可能“由演转战”，对此陆方有何评论。

吴谦回应时直言，对于民进党当局而言，“四面围台是需要适应的”。需要指出的是，中国大陆解放军有关行动针对的是台独分裂势力的分裂活动，并非针对台湾民众，只要不搞台独，何必胆战心惊。

针对台湾总统赖清德称不接受“首战即终战”，并强调台军面对的最大挑战是中国大陆意图“并吞台湾、消灭中华民国”，吴谦说，赖清德之流妄图篡改历史、分裂国家，必将遭受历史的审判和法律的严惩。

吴谦重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，无论民进党当局怎样歪曲否认，都改变不了这一基本事实，都割不断两岸民众的血脉亲情。

他强调，台独分裂势力挑衅一次，大陆的反制就推进一步，这是最终解决台湾问题的递进与前奏。在粉碎台独武装方面，解放军一向是瓮中捉鳖、手到擒来。

对于即将举行的汉光演习取消由台湾总统视导的大型火力展示项目，转而标榜尽量贴近战场实况，吴谦称，民进党每年都上演“汉光演习”的戏码，“但演来演去，都是做戏，都改变不了‘台独必亡’的结局”。

据台湾《联合报》报道，对于日前有澎湖渔民目击，大陆核子弹道导弹潜舰现身金门外海，吴谦仅回应称，关于潜艇的情况，一向是不做评论的，“我想你（指提问记者）是知道的”。