李尚福、魏凤和被开除中共党籍

中共中央军委原委员、原中国国务委员兼国防部长李尚福、魏凤和被开除中共党籍。

李尚福是在去年10月被免去防长与国务委员职务，但当时还保留中共党籍，他是在去年8月31日被立案审查调查。而据中国官媒今天公布的最新消息，李尚福的前任魏凤和，原来也一个月后，即去年9月21日就被立案审查调查。

据央视新闻客户端报道，中共中央政治局会议星期四（6月27日）审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予李尚福开除中共党籍处分，终止其党的二十大代表资格。

通报称，根据军委纪委监委查办案件中发现的问题线索，经中共中央研究决定，2023年8月31日，由军委纪委监委对李尚福严重违纪违法问题立案审查调查。

现已查明，李尚福严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为本人和他人谋取人事利益；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪；为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪。审查调查中还发现李尚福其他严重违纪违法问题线索。李尚福身为党和军队高级领导干部，背弃初心使命、丧失党性原则，其行为辜负中共中央、中央军委信任重托，严重污染军队装备领域政治生态和行业领域风气，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。

2024年6月27日，中央政治局会议审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予李尚福开除中共党籍处分，终止其党的二十大代表资格，将李尚福涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

此前，中央军委已决定给予李尚福开除军籍处分，取消其陆军上将军衔。

此外，中共中央政治局会同日也审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予魏凤和开除中共党籍处分，终止其党的二十大代表资格。

根据军委纪委监委查办案件中发现的问题线索，经党中央研究决定，2023年9月21日，由军委纪委监委对魏凤和严重违纪违法问题立案审查调查。

现已查明，魏凤和严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为他人谋取人事利益；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪。审查调查中还发现魏凤和其他严重违纪违法问题线索。魏凤和身为党和军队高级领导干部，信仰坍塌、忠诚失节，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染部队政治生态，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。

2024年6月27日，中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格，将魏凤和涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。

此前，中央军委已决定给予魏凤和开除军籍处分，取消其火箭军上将军衔。