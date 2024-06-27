李尚福、魏凤和被开除中共党籍 料难逃牢狱之灾

中国两任国务委员兼国防部长李尚福、魏凤和星期四（6月27日）被宣布开除党籍、军籍，两人涉嫌犯罪问题也被移送军事检察机关依法审查起诉。这意味着李尚福、魏凤和将难逃牢狱之灾。

据中国官媒央视报道，中共政治局会议6月27日审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》和《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，分别决定给予李尚福、魏凤和开除党籍处分，终止其中共二十大代表资格。

此前，中共中央军委已决定给予李尚福、魏凤和开除军籍处分，取消李尚福的陆军上将军衔与魏凤和的火箭军上将军衔。

报道说，根据中央军委纪委监委查办案件中发现的问题线索，中共中央决定，2023年8月31日，由军委纪委监委对李尚福严重违纪违法问题立案审查调查。

现已查明，李尚福严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为本人和他人谋取人事利益；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪；为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪。审查调查中还发现李尚福其他严重违纪违法问题线索。

报道称，李尚福身为党和军队高级领导干部，背弃初心使命、丧失党性原则，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染军队装备领域政治生态和行业领域风气，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。

今年66岁的李尚福曾任解放军西昌卫星发射中心司令员、总装备部副部长、中央军委装备发展部部长等职。2022年中共二十大后，李尚福出任中央军委委员，2023年3月接替魏凤和出任国务委员兼国防部长，同年7月下旬，李尚福从公共视线消失。有消息指李尚福牵涉火箭军以及部分军工企业高层窝案，被立案调查。

李尚福被立案调查后不到一个月，他的前任魏凤和也被立案调查。魏凤和今年70岁，曾任解放军第二炮兵（火箭军前身）司令员、火箭军司令员。2017年中共十九大后出任中央军委委员、国务委员兼国防部长。

央视星期四报道说，2023年9月21日，中共中央决定由军委纪委监委对魏凤和严重违纪违法问题立案审查调查。现已查明，魏凤和严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为他人谋取人事利益；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪。审查调查中还发现魏凤和其他严重违纪违法问题线索。魏凤和身为党和军队高级领导干部，信仰坍塌、忠诚失节，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染部队政治生态，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。

分析人士指出，从官方对李尚福、魏凤和案件的定性看，两人案件可能有关联之处。其中，李尚福的罪状包括违规为本人和他人谋取人事利益，为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪。能让李尚福行贿的高官必然位高权重，行贿对象有可能包括他的前任魏凤和。

同时，魏凤和的罪状包括利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪，其行为辜负中共中央、中央军委信任重托，严重污染部队政治生态。这显示魏凤和可能在他主管火箭军以及担任中央军委委员、国务委员兼国防部长期间，违规提拔火箭军高官，甚至推荐李尚福接替自己职位。

2023年12月，中国全国人大常委会罢免涉嫌严重违纪违法的九名军方高级将领的全国人大代表资格，其中包括火箭军两任司令员李玉超、周亚宁等火箭军将领，以及中央军委装备发展部两名原副部长张育林、饶文敏。

同时，全国政协撤销中国航天科技集团董事长吴燕生等三名军工企业负责人的全国政协委员资格。有消息称，张育林、饶文敏、吴燕生等人出事，与李尚福案有关。