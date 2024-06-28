港府批台湾借调升旅游警示抹黑国安法律

香港特区政府星期四（6月27日）批评台湾假借调升旅游警示，抹黑香港国安法律。

特区政府在新闻公报官网发布的新闻稿中指台湾假借调升旅游警示，诬蔑抹黑香港实施《香港国安法》及《维护国家安全条例》，讹称赴港风险增加，“对这些歪曲事实、抹黑诋毁的政治操弄和险恶用心，予以强烈谴责并强烈反对”。

港府发言人说：“《香港国安法》及《条例》订明的危害国家安全的罪行精准针对危害国家安全的行为，清楚订明构成有关罪行的元素和刑罚。香港特区的执法部门是根据证据、严格依照法律，以及按有关人士的违法行为采取执法行动。控方有责任在毫无合理疑点下证明被告人有相关的犯罪行为和犯罪意图，被告人才可被法庭定罪。”

发言人强调，一般旅客，包括台湾赴港旅客，“不会从事危害我们国家安全的行为和活动，不会误堕法网。”特区政府也呼吁台湾停止对《香港国安法》及《条例》的诬蔑抹黑。

台湾的大陆委员会星期四较早前宣布，调升中国大陆及香港澳门旅游警示为第二高的橙色灯号，建议台湾民众避免非必要旅行。

现行旅游警示分为四级，分别是提醒注意的灰色警示、特别注意旅游安全并检讨应否前往的黄色警示、避免非必要旅行的橙色警示，以及不宜前往应尽速离境的红色警示。

陆委会曾在2020年2月和3月，以冠病疫情扩大、疫情风险增加为由，将陆港澳的旅游警示灯号调升至红色。2022年10月台湾边境管制解除时，陆委会才把旅游警示灯号调降为黄色。

大陆委员会在宣布调升旅游警示时说，陆港澳近年持续增修相关国安法令，目前已有相当多起台湾民众赴中国大陆被非法扣押、留置、盘查等情形。

陆委会也说，中国大陆发布关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见，严重威胁台湾民众赴陆港澳的人身安全。

陆委会说，台湾政府经整体评估，认有必要即日起提升赴陆港澳旅游警示为橙色，建议台湾民众避免非必要赴陆港澳旅行。