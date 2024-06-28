苏州袭击日本人事件中见义勇为的中国女子离世

江苏省苏州市一对日本母子周一（6月24日）被中国男子用刀砍伤，一名中国女子为阻止男子行凶被连捅数刀。苏州官方星期四（27日）发通告说，该女子经抢救无效不幸离世，拟被追授“苏州市见义勇为模范”。

据江苏苏州市公安局网站消息，苏州市公安局和苏州市见义勇为基金会当天联合发布通告介绍，上述中国女子胡友平，1969年7月生，现居苏州市姑苏区。

通告说，胡友平6月24日16时许在苏州高新区塔园路新地中心公交站台发现有人持刀行凶，立即奋不顾身上前阻止，被犯罪嫌疑人连捅数刀，经抢救无效不幸离世。胡友平在他人面临严重生命威胁时，不顾个人安危，挺身而出，勇于同违法犯罪行为作斗争，避免更多人遭受伤害，展现出英勇无畏、匡扶正义的崇高品质，有力弘扬了社会正气。

通告说，根据《江苏省奖励和保护见义勇为人员条例》《苏州市见义勇为称号评定实施办法》有关规定，经苏州高新区管委会申报，市见义勇为称号评定工作小组评审，提请市政府追授市民胡友平“苏州市见义勇为模范”称号。本着公平、公开、公正的原则，现将胡友平的见义勇为事迹进行公示，公示时间为6月27日至7月1日，接受社会各界和广大群众监督。

另据新华社星期五（28日）引述涉事日籍成年伤者陈述，犯罪嫌疑人行凶时，胡友平阻拦了犯罪嫌疑人并被刺伤倒地，涉事日籍成年伤者的儿子得以趁机躲开。

报道说，现场目击市民看到，胡友平先是拉住犯罪嫌疑人，又从身后抱住嫌疑人，嫌疑人反手将她刺伤，致其倒地后仍继续追刺时，被市民、途经司机和巡警制服在马路上。目击市民说：“如果当时犯罪嫌疑人没有被拦住，将会有更多人受伤。”

苏州日本人学校的一辆校车，星期一下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，被一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名在公交车站工作的中国女子受伤。

苏州市公安局苏州高新区分局星期二通报，行凶者为52岁的男性犯罪嫌疑人周某某，他是近期从外地到苏州的无业人员，现已被刑事拘留。

这也是两周内第二起外国人在中国遇袭事件。中国东北的吉林市一个公园6月10日发生持刀伤人案，造成五人受伤；其中四人是在中国任教的美国大学教师，一名55岁的崔姓失业中国男子被警方逮捕。