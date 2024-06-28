台媒：福州旅游协会按计划明抵马祖考察

台湾媒体报道，台陆委会宣布调升赴陆旅游警示至橙色后，福州旅游协会依旧按计划在星期六（6月29日）到马祖踩线考察。

台陆委会星期四（27日）宣布，从即日起上调陆港澳旅游警示至橙色，建议台民众避免非必要赴陆港澳旅行。

台湾《中国时报》星期五（28日）报道，在被问及上述旅游警示调整是否影响福州旅游协会赴马祖考察行程时，陆委会副主委梁文杰星期四说，据掌握，该团目前仍依原定期程进行，陆委会很欢迎他们赴台。

福州旅游协会会长韩鸣受询时表示，赴马祖踩线考察行程按计划走，不受影响。

据悉，这个踩线考察团将于29日从福建省福州出发，预计在马祖逗留三天。全团将有20多名成员，均为当地文旅业者，将在马祖观光协会安排下，了解当地的旅游景点，以及吃、住、行等基本条件。

韩鸣介绍，团员前往马祖的通行证都已办好，期待此次踩线能够考察马祖当地的旅游景区，以及吃、住、行等旅游基本要素，以便今后两岸正常旅游往来后，大陆各地到福州的旅游线能够延长到马祖。

大陆文旅部副部长饶权4月28日说，将率先开放福建民众到马祖旅游，随后韩鸣原定6月上旬率团赴马祖踩线考察，但在5月30日突发声明称，因为行程与端午节活动相冲突，宣布延期进行考察活动。