中国代表呼吁避免在红海水域制造新紧张局势

联合国安理会星期四（6月27日）就涉红海局势的决议延期进行表决，中国投弃权票。中国常驻联合国副代表耿爽呼吁有关各方严格遵守《联合国宪章》，避免曲解、滥用国际法和安理会决议，在红海水域制造新的紧张局势。

根据中国常驻联合国代表团官网发布的新闻稿，耿爽在解释性发言中说，红海水域是重要的货物和能源运输通道。去年底以来，胡塞武装在红海和附近水域多次袭击商船，干扰国际贸易正常秩序，也对地区稳定带来消极影响。中方多次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，呼吁胡塞武装听取国际社会的呼声并遵守安理会有关决议要求，停止袭扰民用船只行为，维护红海水域航道安全。

耿爽说，在今年1月安理会表决通过第2722号决议时，中方投了弃权票。中方的主要关切是该决议在若干关键问题上模棱两可，可能带来消极后果，导致地区紧张局势进一步升级。中方看到，个别国家在第2722号决议通过后，对也门采取军事行动，不仅造成基础设施损毁和平民伤亡，也加剧了红海水域的安全风险。此次决议是对第2722号决议的技术性延期，基于立场的延续性和第2722号决议通过后事态的发展，中方只能再次投弃权票。

耿爽表示，当前红海紧张局势是加沙地带冲突外溢的表现之一。加沙地带立即实现持久停火，有助于也门和红海局势降温。中方呼吁有关国家以负责任态度，切实为此作出真诚努力。中方愿继续同安理会和国际社会一道，推动加沙地带立即持久停火，推动政治解决也门问题，共同维护中东和平稳定。