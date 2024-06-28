中国驻法大使卢沙野：中国内战尚未结束 台湾政权是叛乱政权

中国驻法国大使卢沙野在一场专题研讨会演讲中称，中国内战尚未结束，目前的台湾政权是一个叛乱政权。

据中国驻法国大使馆官网消息，卢沙野星期三（6月26日）出席法国外交与联合国协会（FDNU）中法建交60周年专题研讨会并发表主旨演讲时，作出以上表述。

针对台湾问题，卢沙野在演讲中说，中国是联合国安理会五常（常任理事国）中唯一未实现完全统一的国家，台湾问题是中国核心利益的核心，具有特殊重要意义。

卢沙野强调，台湾从来就不是一个国家，而是中国的一部分。现在它要闹“独立”，就是对主权国家的领土割裂，是违反国际法的。

他指出，目前台湾所处的分治状态是上个世纪四十年代中国内战遗留问题，并不影响中国的主权和领土完整。一定意义上讲，中国的内战还没有结束，目前在台湾的政权是中国版图中的一个叛乱政权。

他说，中国大陆政府随时有权驱逐这个政权，把台湾的治理权重新收回来。但考虑到台湾民众的福祉，陆方不想用武力实现这一目标，不想让台湾民众遭受战祸，而是希望通过和平方式实现台湾治权的回归，因此提出了“和平统一，一国两制”方针。

卢沙野提到，然而，美国出于维持其世界霸权、维系其遏制中国大陆的“第一岛链”目的，纵容、支持台湾民进党当局搞“台独”，不断增加对台售武，鼓动“台独”势力“以武谋独”，破坏两岸和平统一前景，造成了目前两岸关系持续紧张局面。

他说，台湾的前途只有一个，就是重新回到祖国怀抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要“一国两制”，那就实行“一国一制”。“总之，我们是绝不允许台湾从祖国分裂出去的”。

卢沙野强调，一个中国原则是中法关系的政治基础，是不可触碰的红线。中方历来尊重法国主权和领土完整，从不干涉法国内政，希望法方以实际行动奉行自戴高乐将军以来法国历届政府所重申的一个中国政策，旗帜鲜明地反对“台独”，支持中国和平统一。

卢沙野去年4月接受法国媒体采访时说，前苏联加盟共和国在国际法上没有“有效地位”，“因为没有国际协议使其主权国家的地位生效”，在欧洲引发轩然大波。波罗的海三国拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛宣布将召见中国外交官，指卢沙野的观点“不可接受”，希望中方收回相关言论。

卢沙野也提出，要从历史角度看乌克兰领土克里米亚主权的归属问题，指克里米亚一开始属于俄罗斯。在苏联时代由时任苏联最高领导人赫鲁晓夫把克里米亚交给了乌克兰。

中国外交部随后对卢沙野的说法进行澄清，强调中国尊重苏联解体后各加盟共和国的主权国家地位，并暗示卢沙野的相关言论并不代表中国政府立场。