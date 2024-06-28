从港澳入境中国大陆居民行李免税额最高达1万5000元人民币

中国官方宣布，将提高从香港和澳门入境的大陆居民旅客携带行李物品免税额，最高可达1万5000元（人民币，下同，约2805新元），将于7月1日起实施。

中国财政部官网星期五（6月28日）引述财政部、海关总署和税务总局星期四（27日）发布的公告，根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》相关修订条款，现就提高自香港和澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度。

根据公告，当局将对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在1万2000元以内（含1万2000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在1万5000元以内（含1万5000元）的予以免税放行。

公告指出，从澳门经“一线”进入横琴粤澳深度合作区时，居民旅客携带行李物品按现行规定执行；从横琴粤澳深度合作区经“二线”进入大陆时，居民旅客携带行李物品免税额度，按照上述免税额度执行。

除上述涉及行李物品免税额度的调整外，对短期内多次来往香港、澳门的旅客携带行李物品的有关规定，以及其他现有规定维持不变。

上述有关措施自2024年7月1日起，先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等六个口岸实施；自2024年8月1日起，推广至全部进境口岸（横琴“一线”口岸除外）。

中国商务部星期五在官网公告，大陆与香港、大陆与澳门在《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）机制下经过磋商，同意提高自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度，相关内容纳入《CEPA货物贸易协议》。具体措施由业务主管部门对外公布实施。

香港特首李家超星期五在新闻公报中说，新措施可提升大陆居民旅客在港购物的体验，让他们在购物时享有更大的自由度，有利于香港吸引更多旅客赴港，推动多元化的旅游发展。新措施也可促进香港的零售市道，为香港经济注入动力。

澳门特首贺一诚在新闻局文告中说，免税额度提高，将有助促进澳门的旅游消费增长及推动社区经济，惠及包括零售业在内的中小企，助力澳门整体经济稳步向前发展。

北京据报将于短期内公布惠港措施，将中国大陆旅客在香港购物的免税额提高至最多达六倍，以提振香港低迷的零售业。大陆旅客目前每次访港可享有5000元的购物免税额，据《明报》星期四引述消息报道，免税额料将提高到低于3万元。