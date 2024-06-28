从港澳入境中国大陆居民行李免税额最高达1万5000元人民币

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更新 / 2024年6月28日 2:08 PM
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发布 / 2024年6月28日 10:20 AM
从7月1日起，从香港由深圳罗湖口岸入境的大陆居民旅客行李免税额最高可达1万5000元人民币。图为大陆旅客今年五一黄金周假期在香港的罗湖边境管理站搭乘火车。（法新社）
从7月1日起，从香港由深圳罗湖口岸入境的大陆居民旅客行李免税额最高可达1万5000元人民币。图为大陆旅客今年五一黄金周假期在香港的罗湖边境管理站搭乘火车。（法新社）

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中国官方宣布，将提高从香港和澳门入境的大陆居民旅客携带行李物品免税额，最高可达1万5000元（人民币，下同，约2805新元），将于7月1日起实施。

中国财政部官网星期五（6月28日）引述财政部、海关总署和税务总局星期四（27日）发布的公告，根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》相关修订条款，现就提高自香港和澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度。

根据公告，当局将对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在1万2000元以内（含1万2000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在1万5000元以内（含1万5000元）的予以免税放行。

公告指出，从澳门经“一线”进入横琴粤澳深度合作区时，居民旅客携带行李物品按现行规定执行；从横琴粤澳深度合作区经“二线”进入大陆时，居民旅客携带行李物品免税额度，按照上述免税额度执行。 

除上述涉及行李物品免税额度的调整外，对短期内多次来往香港、澳门的旅客携带行李物品的有关规定，以及其他现有规定维持不变。

上述有关措施自2024年7月1日起，先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等六个口岸实施；自2024年8月1日起，推广至全部进境口岸（横琴“一线”口岸除外）。

中国商务部星期五在官网公告，大陆与香港、大陆与澳门在《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）机制下经过磋商，同意提高自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度，相关内容纳入《CEPA货物贸易协议》。具体措施由业务主管部门对外公布实施。

香港特首李家超星期五在新闻公报中说，新措施可提升大陆居民旅客在港购物的体验，让他们在购物时享有更大的自由度，有利于香港吸引更多旅客赴港，推动多元化的旅游发展。新措施也可促进香港的零售市道，为香港经济注入动力。

澳门特首贺一诚在新闻局文告中说，免税额度提高，将有助促进澳门的旅游消费增长及推动社区经济，惠及包括零售业在内的中小企，助力澳门整体经济稳步向前发展。

北京据报将于短期内公布惠港措施，将中国大陆旅客在香港购物的免税额提高至最多达六倍，以提振香港低迷的零售业。大陆旅客目前每次访港可享有5000元的购物免税额，据《明报》星期四引述消息报道，免税额料将提高到低于3万元。

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