网民建议座谈会邀姜萍 涟水教体局：充分考虑

江苏中专女生姜萍闯进阿里数学竞赛决赛被质疑事件持续发酵。有网民建议组织座谈会邀请姜萍打消质疑，江苏涟水教体局回复称，将充分考虑。

根据澎湃新闻星期四（6月27日）报道，有网民在“涟水县-领导信箱”栏目留言建议，希望当地政府能组织一场座谈会，邀请几位数赛靠前的参赛者及姜萍同学一起聊聊阿里数赛，打消质疑。涟水县教育体育局反馈表示，将充分考虑这一建议。

另据江苏涟水县政府官网消息，涟水教体局就涉姜萍相关问题作出了答复，其中有关网传姜萍在学校月考中的成绩——83分的截图，教体局证实属实。同时，也称姜萍预赛使用的电脑是借的。

教体局还回应说，关于竞赛的情况需向赛事组织方阿里巴巴达摩院核实。学校对涉嫌个人隐私的零食等问题不清楚。

2024阿里巴巴全球数学竞赛6月13日公布决赛名单，来自江苏省涟水中等专业学校的姜萍以93分的高分，名列全球第12名。她是这项全球数学竞赛举办以来首位闯进决赛的中专在读生，也是前30名里唯一的女生，与她并肩进入决赛的参赛者，多来自北大清华等知名高校。

由于初赛并非闭卷考试，姜萍的成绩真实性，引发知名网络人士方舟子和一批高校数学教师、数学竞赛从业者的质疑，据称是姜萍平日的数学成绩单和指导老师王闰秋的聊天记录也在网上流传，让事件进一步发酵。