美副国务卿与中国副外长通话 对南中国海课题表关切

美国副国务卿坎贝尔星期四（6月27日）与中国副外长马朝旭通电话，对中国在南中国海的行动表达关切。

美国国务院在官网公布，两人的通话是持续努力确保中美两国之间的沟通渠道保持畅通，以及负责任地管理两国竞争的一部分。两人讨论了关键的双边、地区和全球问题，包括有合作和存在分歧的领域。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）介绍，坎贝尔（Kurt Campbell）对中国在包括仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）在内的南中国海地区，采取破坏稳定的行动表示严重关切，并强调美国支持航行和飞越自由，以及根据国际法和平解决争端。

坎贝尔也说，美国根据《共同防御条约》对菲律宾作出的承诺依然坚若磐石（ironclad）。

菲律宾早前针对上星期与中国在南中国海发生冲突的事件向中国发出外交照会，但菲律宾总统小马可斯说，仅通过外交照会表达抗议并不足够，马尼拉有必要采取更多行动。

中菲船只6月17日在南中国海有争议的仁爱礁发生碰撞。菲方指中国海警船故意冲撞，并手持武器及非法登上菲运补船，导致八名菲军人受伤，其中一人的拇指断裂。中方反驳，指菲运补船非法闯入马德雷山脉号所在的海域，危险靠近中方船只。北京称中国海警的执法行动专业且克制。

米勒也在声明中说，米勒强调了维护台湾海峡和平稳定的重要性。米勒也对中国被指支持俄罗斯国防工业基地表达担忧，并讨论了与朝鲜半岛有关的挑战。