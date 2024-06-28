日本驻华使馆降半旗向胡友平致哀 苏州市民献花

中国女子胡友平在日本人遇袭事件中见义勇为后伤重离世，日本驻中国大使馆在社交平台发文，对胡友平的不幸离世表达痛惜，使馆降半旗向她致哀。

日本驻华使馆星期五（6月28日）在官方微博账号上发文称，惊闻胡友平经抢救无效不幸离世，使馆深感痛惜。胡友平以一己之力从歹徒手中保护了无辜的妇幼，相信她的勇气与善良也代表了广大中国民众。使馆在此向她的大义之举致敬，愿她安息。

另据中新网报道，苏州高新区塔园路附近的花店店主说，星期五一早就有不少人打电话订菊花，要求送到塔园路新地中心公交站台。

报道称，有市民到公交站台献花，在工作人员引导下，把花拿到了附近停车场的一辆商务车中，车内后备箱已经有很多菊花。有社区工作人员称，市民送来的花会统一收集，并送到殡仪馆。

苏州日本人学校的一辆校车，星期一（24日）下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，被一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名在公交车站工作的中国女子受伤。

苏州市公安局旗下分局星期二（25日）通报，行凶者是52岁周姓男子，是近期从外地到苏州的无业人员，现已被刑事拘留。

苏州官方星期四（27日）发通告说，在上述袭击事件中阻拦行凶者的中国女子经抢救无效不幸离世，拟被追授“苏州市见义勇为模范”。该女子胡友平1969年7月生，现居苏州市姑苏区。