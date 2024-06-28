中国将设“全球南方”研究中心 提供10万研修培训名额

中国将设立“全球南方”研究中心，未来五年向“全球南方”国家提供1000个“和平共处五项原则卓越奖学金”名额、提供10万个研修培训名额，并启动“全球南方”青年领军者计划。

中国国家主席习近平星期五（6月28日）在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上作出上述宣布。

据中国外交部新闻稿，习近平说，中方将继续用好中国—联合国和平与发展基金、全球发展和南南合作基金、气候变化南南合作基金，同有关方共同设立落实全球发展倡议三方合作示范中心，支持“全球南方”国家经济发展。

中国将在国际农业发展基金续设南南及三方合作基金，增加1000万美元（约1358万新元）等值人民币捐款，用于支持“全球南方”农业发展。中方愿同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排，继续支持世界贸易组织发起的促贸援助倡议并持续注资“中国项目”，欢迎更多“全球南方”国家加入《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。从现在起至2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

习近平说，在近现代人类社会发展的历史进程中，处理国与国关系，共同维护世界和平与安宁，促进全人类发展与进步，始终是各国不懈探索的重大命题。70年来，和平共处五项原则跨越时空、超越隔阂，经久愈韧、历久弥新，成为开放包容、普遍适用的国际关系基本准则和国际法基本原则，为人类进步事业作出了不可磨灭的历史贡献。

他说，和平共处五项原则为国际关系和国际法治树立了历史标杆。为不同社会制度国家建立和发展关系提供了正确指导。为发展中国家团结合作、联合自强汇聚了强大合力，为国际秩序改革和完善贡献了历史智慧。站在新的历史起点上，“全球南方”应当以更加开放包容的姿态携手共进，走在推动构建人类命运共同体的前列。

习近平强调，要坚持主权平等的原则、夯实相互尊重的基础；要实现和平安全的愿景；要汇聚共筑繁荣的动力；要秉持公道正义的理念；要展现开放包容的胸襟。

习近平说，中国走和平发展道路的决心不会改变，同各国友好合作的决心不会改变。促进世界共同发展的决心不会改变。

和平共处五项原则是：互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

它最早是中国为发展同亚洲民族独立国家尤其是邻近的民族独立国家的关系而提出。1954年6月，周恩来应邀访问印度和缅甸，分别与两国总理发表联合声明，一致同意以和平共处五项原则作为指导建立和发展相互关系的基本原则，并倡议将和平共处五项原则作为处理国际关系的基本原则。

和平共处五项原则要求，不同社会制度、不同意识形态的主权国家一律平等，以平等协商的方式解决彼此间的争端，实现互惠互利。