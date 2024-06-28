恒大汽车：清盘人要求罢免两执行董事

中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称恒大汽车）公告，清盘人要求罢免公司两名执行董事刘永灼和秦立永。

综合证券时报网和澎湃新闻报道，恒大汽车星期四（6月27日）在港交所公告，公司上星期四（20日）收到由中国恒大集团（清盘中）的清盘人控制的恒大健康产业集团有限公司发出的提名通知，计划在星期五（28日）举行的周年股东大会上提呈普通决议案，并要求股东大会考虑及酌情通过委任蔡伟康为执行董事，梁家进和王克楠为独立非执行董事。

恒大健康星期一（24日）进一步通知，恒大健康作为拥有恒大汽车全体有权于股东大会上投票表决之股东之总投票权至少5%之股东，要求董事会即时召开股东大会并在规定时间内举行股东大会，以考虑及酌情通过有关建议委任，以及罢免执行董事刘永灼及秦立永以及彼等在公司担任的任何职位的普通决议案，即时生效。

恒大汽车今年1月8日公告称，公司得悉其执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。

公开资料显示，刘永灼出生于1981年，此前为恒大集团常务副总裁、恒大新能源汽车集团总裁兼恒大新能源科技集团董事长和整车研究院院长。2010年，刘永灼任恒大足球俱乐部董事长，2016年卸任。在他任内六年，广州队两夺亚冠冠军，并在中超联赛实现持续连冠。