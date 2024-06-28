钟薛高直播间晕倒女主播：身体已无恙 非事先安排剧本

中国雪糕品牌“钟薛高”直播间一名女主播星期四（6月27日）下午忽然晕倒，网上一度有传言称“女主播猝死”。该主播随后澄清，称身体已无恙，此次意外并非事先安排的剧本，希望大家不要误信误传。

综合证券时报网、极目新闻和南方都市报报道，视频显示，在“钟薛高老林”的直播间，一名身穿白色上衣的女主播在直播过程中，身体摇晃，然后突然倒地。上述视频引发网民关注，网上甚至有传言称“女主播猝死”，相关话题冲上微博热搜。

“钟薛高老林”直播间随后换了另一名身穿红色上衣的女主播。不少观看直播的网民询问刚才那位女主播的情况如何，红衣女主播表示，“她已经去休息了”，并解释同事在生理期，此前因为下雨天气曾摔过，并未出现传闻中的猝死。

钟薛高创始人林盛随后在微博中回应说：“小主播姐姐已经送到医院挂号检查中，突然晕倒太揪心了，希望平安无事。”

不过，不少网民仍对此事提出质疑，更有人直指钟薛高借此炒作。

当天下午，晕倒的女主播回到直播间，对事件进行了澄清，说明自己是公司的老员工，并强调这次意外并非事先安排的剧本，希望大家不要误信误传，理性对待信息。

据媒体报道，“钟薛高老林”是由此前陷入欠债、被限制高消费等风波的钟薛高创始人林盛开设的直播账号，5月27日开启首场直播。

在直播间中，林盛提称钟薛高在过去有过很辉煌的时刻，但企业没有经营好，导致现在钟薛高的现金流非常紧张，有大量的员工薪水、补偿金、报销没有及时兑现。