中国修订国境卫生检疫法 拒绝检疫最高罚5万人民币

中国新修订的国境卫生检疫法规定，若进境出境人员拒绝接受检疫查验等，将被处最高5万元（人民币，下同，9342新元）的罚款。

据新华社报道，十四届全国人大常委会第十次会议星期五（6月28日）表决通过国境卫生检疫法修订草案，自2025年1月1日起施行。

报道称，新修订的国境卫生检疫法旨在加强国境卫生检疫工作、防止传染病跨境传播、保障公众生命安全和身体健康、防范和化解公共卫生风险的法律。

该法明确，在中华人民共和国对外开放的口岸，海关依照本法规定履行检疫查验、传染病监测、卫生监督和应急处置等国境卫生检疫职责。

对进境出境人员检疫查验措施，该法规定，海关可以要求进行体温检测、医学巡查等一般检疫查验措施，还可以根据情况，对有关进境出境人员实施流行病学调查、医学检查等进一步的检疫查验措施。

该法也明确，进境的外国人若拒绝接受相关检疫查验措施的，海关可以作出不准其进境的决定，同时通知移民管理机构。

该法还规定，海关总署可以根据境内外传染病监测和风险评估情况，对有关口岸的卫生检疫措施作出便利化安排。

此外，对进境出境人员违反本法规定，不如实申报健康状况、相关信息或者拒绝接受检疫查验的，该法明确由海关责令整改，可以给予警告或者处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上、5万元以下的罚款。