台湾批准台积电熊本二厂和亚利桑那二厂增资案

台湾经济部投审司开会后决定，核准四项投资案，其中包括台积电熊本二厂和亚利桑那二厂的增资案。

综合台湾《经济日报》和中央广播电台报道，台经济部投审司星期四（6月27日）开会研议四项投资案，然后核准台积电两项增资案，总投资金额超过102亿元（美元，下同，约138亿新元）。这是台积电熊本二厂首次增资，亚利桑那二厂则是第三次增资。

投审司介绍，台积电申请为日本子公司JASM （JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC）增资52亿6200万元，用来新建12寸晶圆厂，即日本熊本二厂，预计生产6/7纳米、12/16纳米及40纳米制程技术产品。

台积电同时也申请为美国子公司TSMC ARIZONA CORPORATION增资50亿元，用于建置12寸晶圆厂，即美国亚利桑那州二厂，预计生产2/3纳米制程技术产品。

投审司表示，考量台积电最高阶制程、研发中心和多数产能都扎根台湾，并也持续推进更新世代的制程技术研发，这两项申请增资案都可深化与当地供应链业者合作，并网罗当地顶尖人才，充实台湾技术储备。从长远来说，有助于台湾半导体产业持续维系和提升国际竞争力，因此予以同意。

投审司指出，两项申请增资案通过后，台积电日本厂投资金额累计达73.8亿元，美国厂投资金额则累计达165亿元。