台湾上调赴陆旅游警示 柯文哲：两岸恶意螺旋要想办法解决

台湾的大陆委员会将中国大陆、香港和澳门的旅游警示升级为第二高的橙色后，民众党主席柯文哲说，大陆发布惩治台独的司法解释文件后，台湾这边就调整旅游警示灯号，两岸恶意螺旋上升，要想办法解决。

综合《自由时报》《联合报》等报道，柯文哲星期五（6月28日）受访时说，两岸关系越来越差，大陆宣布要惩治台独后，台湾人便开始担心，在台湾说的话会不会被定义成台独份子，害怕哪一天去大陆旅游就被抓起来，因此他认为台湾发布旅游警示是合理的。

柯文哲说，大陆发布惩治台独的司法解释文件后，台湾这边就调整旅游警示灯号，导致恶性循环，也显示两岸之间的恶意螺旋持续上升。他认为，一定要想办法解决这个问题，以维护台商、台生在大陆求学就业的安全，保护民众旅游的权益。

谈及早前传出大陆官媒在台湾介入电视台政论节目制作，柯文哲回应说，如果属实，国安单位应赶快查办，不应该每天随便讲讲又没有下文，“特别是颇具官方色彩媒体讲的话，那赶快去办啊”。

此前，柯文哲星期四（27日）在脸书发文说，北京对台湾内部的言论指手画脚，只会把台湾推得更远，对两岸的交流没有好处。

他说，两岸固然同文同种，但政治制度、生活方式大为不同，互相尊重、互相谅解，反而能促进交流，并引述太阳和北风的寓言故事图文，称“期待北京当局能够多当太阳，少当北风”。

大陆司法和国安机关上星期五（21日）发布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑后，台湾陆委会星期四（27日）宣布将中国大陆、香港和澳门的旅游警示升级为第二高的橙色，但强调此举并非反制大陆的措施。