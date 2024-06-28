复旦管院院长：掼蛋盛行是社会失去动力的表现

中国复旦大学管理学院院长陆雄文星期三（6月26日）在毕业致辞中说，掼蛋之风横扫大江南北，是社会失去动力、失去企业家精神的表现，是逃避之风、颓废之风。

根据微信公众号“复旦管院”发布的新闻稿，陆雄文当天在该校管理学院2024年毕业典礼上致辞说，当下掼蛋之风盛行，普通百姓掼蛋是游戏是休闲，肩负使命与重任的官员、企业家、职业经理偶有掼蛋，也是放松和调剂，但掼蛋之风横扫大江南北，吹进各层面、各角落，却是社会失去动力、失去企业家精神的表现，是逃避之风、颓废之风。

陆雄文说，希望毕业生不要加入这一日渐膨胀的队伍，小掼怡情，大掼丧志。当下，各位毕业生再上征程之际，也是各种周期交织之时，要唤醒蕴藏在你们内心的企业家精神，卧薪尝胆，伺机而起。

掼蛋是起源于江苏淮安的一种扑克牌游戏，具有很强的娱乐性、参与性、观赏性、科学性和竞技性。由于其简单易学、老少皆宜，深受大众喜爱。掼蛋近年风靡中国金融投资圈 。据统计，去年，从民间机构到国家银行，有十余家金融机构组织了掼蛋赛事。

陆雄文还说，管理学院恢复建院39年来的发展历程证明，这是一个有信仰的学院。他自己于2006年9月接任学院第三任院长，始终坚定地相信管理是兴国之道，始终相信做世界一流管理学院是一项长跑，必须以质量为先，日积月累、长期奋斗。他也坚定地相信，世界一流的高等教育的发展是有其客观规律的，其标准是由全球共识所支持的。

陆雄文说，自己从年轻的时候就坚定地认为，每一个靠自己的本事勤勉努力的劳动者都是值得尊重的。不能因劳动者学历高低、挣钱多少而给予其不同的尊重。只要他们在不同的领域、不同层面、不同岗位，尽其所能为社会服务、创造价值，他们就应当获得应有的报酬和尊重。

他还说，一个小人得志的社会，是公平正义缺失的社会，是生产力挫败乃至倒退的社会。他不希望，毕业生走向社会以后，变为曾经愤慨批评的对象——小有权力却自私钻营，欺上瞒下、贪权贪利的人。他希望同学们要做社会主义的建设者，而不是生产力的“负生产者”、社会主义的破坏者。