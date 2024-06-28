李家超倡港拍间谍片 感性推广国安概念

自称是中国大陆间谍剧剧迷的香港特首李家超说，关于国安的“理性教育”推广一定会有，但认为“感性教育”更有效，更能激发情感的自发性，并提倡香港在推广国家安全概念时，尝试制作和推广间谍片。

李家超接受《文汇报》星期五（6月28日）刊发的访问时说，爱国教育可以分为理性和感性。理性教育包括通过书本、活动等推广介绍总体国家安全观、香港国安法、国安条例等。

李家超说，关于认识国安知识的“理性教育”推广一定会有，但他认为感性教育会更能有效激发情感的自发性，“当你唱歌的时候，会融入歌词，会感受歌词中的历史，带来沉浸式的感受”。他说，歌曲、电影、电视剧都是可以潜移默化影响受众的媒介。

李家超坦言，香港的间谍剧不够多，并建议香港未来在推广国家安全概念时，可以尝试制作和推广间谍片。他指出，大陆有不少具备感性特质的爱国主义教育素材，并认为香港也可以效仿。“这些感性教育，比一些较为理性的教育更潜移默化、深入民心、更自发。”

李家超举例说，在北京看圆明园遗址公园，或看电影了解曾经被欺凌、侮辱的历史等，这些较为直观的教育方式“是最好的教育”。他说，做这些教育，是要保护自己，不侵犯人，但要明白，虽然香港是君子，但这个世界小人很多，“很多人会不时想办法侵犯你，我们要防他们”。