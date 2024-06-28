中国副外长重申台湾问题是中美关系第一条不可逾越红线

中国外交部副部长马朝旭在与美国副国务卿坎贝尔通话时，重申台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。

中国外交部发言人毛宁星期五（6月28日）在例行记者会上介绍马朝旭与坎贝尔通话情况。

毛宁说，中国外交部副部长马朝旭星期四（27日）同美国常务副国务卿坎贝尔通电话。双方就当前中美关系及共同关心的问题坦诚、深入交换了意见。马朝旭重点就涉台、涉藏、南中国海、乌克兰等问题阐明了中方严正立场，要求美方兑现总统拜登所作“四不一无意”等承诺，切实尊重中国主权安全发展利益，为中美关系稳定发展发挥积极作用而不是相反。

马朝旭在通话中强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”是死路一条，纵容支持“台独”终将引火烧身。美方应充分认清民进党“台独”本性及其对台海和平稳定的严重危害性，恪守中美三个联合公报，停止武装台湾，将不支持“台独”承诺落到实处。

谈到涉藏问题，马朝旭说，此事关乎中国主权和领土完整，美方应停止以任何形式为“藏独”势力站台背书，停止借涉藏问题干涉中国内政。

至于南中国海问题，马朝旭指出，当前仁爱礁局势紧张的根源是菲方背弃同中方达成的共识，挑战中国主权和领土完整，执意向非法“坐滩”军舰运送大量建筑材料，企图实现对仁爱礁的永久侵占。美方应停止纵容和支持菲律宾挑衅滋事，以实际行动维护南中国海和平稳定。

马朝旭最后说，中国在乌克兰问题上的立场客观公正，美方应该停止对中国无端抹黑、甩锅推责，停止阻挠中国同俄罗斯正常经贸往来。中方坚决反对美滥施非法单边制裁和长臂管辖，将坚定维护中国实体和个人的正当合法权益。

马朝旭上月底访问美国与坎贝尔会谈时也强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，也是两国关系中最敏感和最具爆炸性的问题。

美国国务院发言人米勒介绍坎贝尔与马朝旭通话时说，坎贝尔对中国在包括仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）在内的南中国海地区，采取破坏稳定的行动表示严重关切，并强调美国支持航行和飞越自由，以及根据国际法和平解决争端。