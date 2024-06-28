中国外交部：胡友平体现了中国人民的善良勇敢

江苏省苏州市一对日本母子周一（6月24日）被中国男子用刀砍伤，中国女子胡友平为阻止男子行凶被连捅数刀后，经抢救无效不幸离世。中国外交部发言人毛宁星期五（28日）对此表示哀悼，并说这位中国女性体现了中国人民的善良和勇敢。

毛宁在当天举行的外交部例行记者会上回答相关提问时说，外交部注意到这一不幸的消息，对胡友平女士的不幸离世表示哀悼，向她的亲属表示慰问。苏州市将追授胡友平女士“见义勇为模范”称号。

毛宁说，这位中国女性体现了中国人民的善良和勇敢，反映了中国人见义勇为、勇于助人的精神。关于这个事件的调查结果，建议关注当地警方发布的信息。

苏州日本人学校的一辆校车，星期一下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，被一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名在公交车站工作的中国女子受伤。

苏州官方星期四发通告说，中国女子胡友平经抢救无效不幸离世，拟被追授“苏州市见义勇为模范”。

日本驻中国大使馆星期五在社交平台发文，对胡友平的不幸离世表达痛惜，使馆降半旗向她致哀。

据中国官媒新华社星期五引述涉事日籍成年伤者陈述，犯罪嫌疑人行凶时，胡友平阻拦了犯罪嫌疑人并被刺伤倒地，涉事日籍成年伤者的儿子得以趁机躲开。另有目击市民说：“如果当时犯罪嫌疑人没有被拦住，将会有更多人受伤。”