印尼将遣返涉网络诈骗逾百名台湾人

印度尼西亚警方星期五（6月28日）通报，在峇厘岛一栋别墅逮捕了逾百名台湾网络诈骗犯，并将在近期内把他们遣返。

据法新社报道，峇厘岛移民署官员说，他们收到印尼警方通风报信，星期三（26日）在峇厘岛的一栋别墅逮捕了103人（91男12女），并起获数百部手机和其他电子设备。

印尼移民署官员萨法尔星期五在记者会上说，被捕者被指滥用入境准证，针对马来西亚人开展网络诈骗行动。他们将不会起诉这些被捕者，因为他们的犯罪行为不在印尼的司法管辖范围，因此将与包括马来西亚在内的执法当局密切合作。

萨法尔说，这些被捕者目前关在峇厘岛拘留中心接受进一步盘问，当局将在近期内把这103外籍人士遣返。

另据台湾中时新闻网和东森新闻云报道，台湾外交部表示，台驻印尼代表处星期四（27日）接获印尼移民总局通报，在峇里岛查获103名涉嫌从事网络犯罪的外籍人士，其中有至少14名台湾籍嫌犯。印尼当局正依涉嫌违反印尼移民法令进行调查，并将续依法将外籍嫌犯驱逐出境，或进行其他适法处理。

台驻印尼代表处已积极协调印尼提供台湾籍嫌犯名单，并将尽速派员赴峇里岛进行领务探视。本案驻处将持续与印尼当局保持密切联系，掌握相关调查进度，并请印尼官方在调查结束后，尽快将台湾籍嫌犯遣返。

台外交部再次呼吁民众，切勿抱持侥幸心态赴海外从事不法行为，除触犯当地法律，影响个人前途，损害台湾形象，也可能危及自身安全。