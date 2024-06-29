习近平会见秘鲁总统：盼钱凯港成为中拉陆海新通道

中国国家主席习近平在与到访的秘鲁总统博鲁阿尔特会谈时说，双方要确保钱凯港如期建成，成为中拉之间的陆海新通道。

据中国外交部官网消息，习近平星期五（6月28日）下午在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的秘鲁总统博鲁阿尔特举行会谈。

习近平在会谈中说，双方要充分发挥两国政府间经济合作战略对话机制作用，将中方支持高质量共建“一带一路”的八项行动同秘方发展需求对接起来，统筹推进矿产、能源、制造业、农业等领域合作，拓展新能源、数字经济、人工智能、数字医疗等新兴领域合作。

习近平欢迎更多秘鲁优质产品进入中国市场，希望秘方为中国企业赴秘鲁投资和长期合作提供良好法律和政策环境。

他强调，双方要共同努力，确保钱凯港如期建成，成为中拉之间的陆海新通道，使“钱凯到上海”真正成为一条促进中秘共同发展的繁荣之路。中方愿为秘鲁青年学生提供更多赴华奖学金名额，加强教育、文化、旅游、青年、媒体等领域合作，为两国关系发展奠定更加坚实的民意基础。

习近平指出，中方积极支持秘鲁办好今年的亚太经合组织领导人非正式会议，维护亚太合作正确方向，对外发出建设开放型亚太经济、共同促进世界经济增长的积极信号。中方高度重视中拉关系发展，愿同秘鲁等拉美和加勒比国家一道努力，促进中拉整体合作，共建中拉命运共同体。

据中方新闻稿，博鲁阿尔特表示，中国企业在秘鲁的投资合作，不仅为秘鲁创造了大量就业，也带来了先进技术和经验。通过这两天参访深圳、上海、苏州等地，秘方切身体验到中国的快速发展和科技进步，也探寻到很多未来可以拓展合作的领域。

她说，秘方欢迎更多中国企业赴秘鲁投资，加强基础设施、绿色发展、清洁能源等领域合作，秘方愿为中国企业提供良好的营商环境。秘方期待同中方共同努力，如期建成钱凯港项目，更好造福两国人民。

两人会谈后共同见证签署《中秘2024年至2029年共同行动计划》以及经贸合作、数字经济、科技创新、检验检疫、新闻媒体等领域多项双边合作文件。双方宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判。

中国总理李强同天下午也会见博鲁阿尔特。李强指出，中方愿同秘方进一步加强各层级交流对话，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解、相互支持。双方要持续扩大贸易规模，深化矿业、电力、港口、基建等传统领域合作，拓展新能源、通信、数字经济、数字医疗、人工智能等新兴领域合作，保障重大项目稳步实施。

博鲁阿尔特日前接受《环球时报》访问时说，钱凯港的建设已为秘鲁带来显著的经济效益，创造更多商业机会，希望它能与豪尔赫·查韦斯国际机场、卡亚俄港和安孔工业园区一起，成为秘鲁重要的物流和技术中心。

她希望通过钱凯港能有更多中国企业进入秘鲁，比如比亚迪。路透社此前引述秘鲁政府声明报道，博鲁阿尔特在与比亚迪高管会面时说，如果比亚迪在秘鲁设立汽车组装厂，将受益于中国企业中远海运正在当地建设的钱凯港，该港口将在今年11月开放。