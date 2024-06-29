中国证监会抓紧谋划进一步全面深化资本市场改革举措

中国证监会在赴北上广深等地调研后，正深入开展注册制等资本市场改革综合评估，并在此基础上抓紧谋划进一步全面深化资本市场改革举措。

据中国证监会官网星期五（6月28日）发布的消息，以证监会党委书记、主席吴清为首的领导班子先后到深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。

各方在调研中一致认为，推动资本市场高质量发展，对于支持高水平科技自立自强、发展新质生产力具有十分重要的意义。适应新形势新要求，必须坚持强监管防风险促高质量发展的主线，坚持目标导向、问题导向，用好改革“关键一招”，坚持市场化法治化方向，进一步破除制约资本市场高质量发展的卡点堵点，持续提升资本市场服务实体经济质效。

各方建议，进一步全面深化资本市场改革要紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展，加快构建与之相适配的全链条市场服务体系和相关制度机制。坚持质量优先，严把IPO准入关，完善科技型企业精准识别机制。

各方提出，要统筹好一二级市场平衡，更大力度推动中长期资金入市，着力增强资本市场内在稳定性。坚持依法从严监管，进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性，严厉打击财务造假、欺诈发行等严重违法违规行为，进一步完善投资者赔偿救济机制，加强退市过程中的投资者保护。

各方也说，要多措并举激发并购重组市场活力，支持上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并、产业整合，大力提高上市公司质量。进一步推动畅通私募股权创投基金“募投管退”循环，引导其投早、投小、投长期、投硬科技。压严压实中介机构“看门人”责任，加快提升专业服务能力。

吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

吴清强调，证监会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则，抓紧推出一批有示范意义的典型案例，促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。