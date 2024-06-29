网民吁调查姜萍老师是否借账号参赛 当地官方：正处理

针对网民关于对“姜萍的参赛成绩是否是其老师借用姜萍注册的账号进行刷分的结果”进行调查的建议，江苏涟水县政府星期五（6月28日）回复说，目前正在调查办理。

江苏涟水县政府官网“涟水县-领导信箱”栏信息显示，有网民提到，“当前社会对姜萍参加阿里巴巴全球数学竞赛取得预赛12名的成绩普遍存疑”，并希望涟水当地教育部门对“姜萍的成绩是否是其老师借用姜萍注册的账号进行刷分的结果”等情况展开调查。该网民还说，“如果姜萍不具有做出大学高等数学题的能力，请对弄虚作假且掩盖事实的老师和校长进行一定的处罚结果。如果姜萍的能力属实，请涟水教育局对姜萍的数学能力做出一个肯定。”

“涟水县-领导信箱”回复说：“您反映的问题我们已经收悉，目前正在调查办理，后续我们将及时告知办理情况。”

涟水县人民政府官网“领导信箱”栏当天新增的与姜萍相关的咨询、建议等还包括：“姜萍事件已经造成严重的信用危机，建议立刻调查清楚，并召开发布会”；“恳请涟水县教体局或者涟水中专进一步回应关于姜萍事件的关切”，回应姜萍数学成绩以及有关数学的板书“书写错误”等；“是否可以与达摩院和姜同学进行协调提前发布姜同学决赛的考试试卷或是进行一次数学能力测试，彻底把舆论打破”等。

对于上述咨询建议，“涟水县-领导信箱”统一回复称：“您反映的问题我们已经收悉，目前正在调查办理，后续我们将及时告知办理情况。”

2024阿里巴巴全球数学竞赛6月13日公布决赛名单，来自江苏省涟水中等专业学校的姜萍以93分的高分，名列全球第12名。由于初赛并非闭卷考试，姜萍的成绩真实性，引发知名网络人士方舟子和一批高校数学教师、数学竞赛从业者的质疑。

北大北京国际数学研究中心教授袁新意星期四（27日）发布《姜萍事件的疑点分析》一文后，事件进一步发酵。

涟水教体局当天就涉姜萍相关问题作出了答复，包括证实网传姜萍在学校月考中的成绩——83分的截图属实。同时，也称姜萍预赛使用的电脑是借的。