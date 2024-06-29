Temu和希音被令下月提供遵从欧盟数字服务条例信息

中国跨境电商独角兽Temu和希音（Shein）被令在下月提供遵守欧盟《数字服务法》条例的信息。

据路透社星期五（6月28日）报道，欧盟科技监管机构下令中国电商巨头拼多多旗下海外电商平台Temu和竞争对手快时尚巨头希音，在7月12日之前提供具体信息，显示两家公司如何遵守欧盟《数字服务法》条例。

欧盟委员会在声明中说，他们根据消费者组织提交的投诉，采取上述执法行动，要求Temu和希音必须在7月12日之前提供委员会索取的信息。

在欧盟《数字服务法》下，Temu和希音面对更严格的管控。这两家公司因为拥有庞大的用户群，因此被确定为巨大的网上平台，要更好地应对其平台上出现的非法和有害内容。

欧盟委员会说，他们向Temu和希音索取的信息，包括两家公司如何让用户通知他们在平台上出现非法商品，以及如何管控网上界面确保用户不被暗黑模式（dark patterns，诈欺性设计模式）欺骗或操纵。

欧盟委员会也要求Temu和希音提供更多信息，包括两家公司如何保护未成人，建议制度的透明度、商户追踪和遵守设计规则等。

Temu说，他们将与欧盟委员会合作。公司发言人在电邮中说：“我们重申将致力于遵守运营市场的所有法规。”

希音说，他们将持续与欧盟委员会密切合作。公司发言人说：“在收到欧盟委员会索取信息的要求后，我们已立即着手应对相关问题。”

如果违反欧盟《数字服务法》，公司所面对的罚款金额多达其全球营业额的6%。