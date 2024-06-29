格力董事长董明珠：争取每年分红但企业也要储备“干粮”

格力电器董事长董明珠星期五（6月28日）说，公司争取每年都给股东分红，但股东也不能苛刻要求公司赚多少分多少，企业也要储备“干粮”。

综合澎湃新闻和南方都市报报道，董明珠当天在格力电器2023年年度股东大会上回答投资者有关提问时说：“格力是一个负责的企业，我们争取每年分红的决心不会动摇，这也是格力交给每一位股东的承诺与‘定心丸’。但我们也不能忘记‘晴带雨伞，饱带干粮’，企业的持续性发展和股东的利益，格力都要维护。”

有投资者将格力电器2023年度分红力度与美的集团进行对比，对此董明珠表示，要去对比过去10年两家企业的累计分红情况，公司争取每年都给股东分红，但股东也不能苛刻要求公司赚多少分多少，分完了企业后面的发展怎么办？企业也要储备“干粮”。不能吃干用完，要持续发展。

针对格力产品出口，董明珠说，格力的出口过去依靠“贴牌”，但近几年已经发生根本性的变化。现在格力出口的基本都是自己的产品，同时，经过近年来的培育，在国际市场上，格力自主品牌的占有率也越来越高。

董明珠表示：“格力今年的国际化依然会向前。我们始终相信，中国制造走向国际化，是企业要履行的使命，也是企业的责任。”

今年来铜价上涨，而空调是用铜大户，可能会影响空调企业毛利。对此，董明珠回应说：“我们了解到，现在已经有部分空调企业开始用铝代替铜作为原材料。目前来看，如果采用铝来替代，它的耐久性和稳定性现在不敢保证。所以，在没有百分之百的把握之前，格力就绝对不会使用铝代铜。”

董明珠强调说：“质量永远是第一个考量标准，而不是把成本摆在第一位。在质量同等条件下，我们才可以考虑成本问题。今年铜的涨价对格力有压力，但要想做一个好的企业，就要对国家负责，要对股民负责，同时也要对员工负责。”

董明珠在会上再次谈及自己的“网红”身份说，“很多人总会认为我是一个网红，但不是我要刻意当‘网红’，而是格力的产品深入人心。如果格力的产品不好，我能成为网红么？”董明珠说，正是拥有强大的技术支撑，格力才能赢得市场。

对于退休话题，董明珠表示，“明年换届也许我会退休，但给后面人留个烂摊子可不行啊”。

格力电器2023年营业总收入2050.18亿元（人民币，下同，约382亿新元），同比增长7.82%；归母净利润290.17亿元，同比增长18.41%。向全体股东每10股派23.8元。

格力电器星期五收盘报收39.22元，微跌0.66%，总市值为2209亿元。