日本外长对胡友平离世表示哀悼

日本外长上川阳子对在中国发生的日本人遇袭事件中，见义勇为后伤重离世的中国女子胡友平离世表示哀悼。

日本驻中国大使馆星期五（6月28日）在官方微博发文称，上川阳子在记者会上对胡友平离世表示哀悼。

上川阳子表示，悉闻6月24日发生在中国江苏省的苏州日本人学校校车袭击案件中，身受重伤的该校车引导员胡友平送医抢救无效离世，让她悲痛不已。

上川阳子说，胡友平女士不顾个人安危挺身而出，避免了校车内的日本学生受到伤害。她谨向此英勇行为致以由衷的感谢和敬意，并表示深切哀悼。

她也期盼在本次案件中受伤的日本母子早日康复，并强调日本政府今后也将继续与中国当局携手，为确保在华日侨的安全竭尽全力。

苏州日本人学校的一辆校车，6月24日下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，被一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名在公交车站工作的中国女子受伤。

苏州官方星期四（27日）发通告说，在上述袭击事件中阻拦行凶者的中国女子胡友平经抢救无效不幸离世，拟被追授“苏州市见义勇为模范”。

日本驻中国大使馆星期五在微博发文，对胡友平的不幸离世表达痛惜，使馆也降半旗向她致哀。

据日本共同社报道，日本驻华大使金杉宪治星期五也向胡友平表示敬意，“对她勇敢的行动表示深切的敬意，同时由衷致以哀悼。”

金杉宪治也向日籍母子致以慰问，表示将与中国有关部门合作，尽全力确保在华日侨的安全。