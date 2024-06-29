何立峰：中国正由极地大国向极地强国迈进

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰表示，中国正由极地大国向极地强国迈进，未来要加强对极地事务的统筹谋划，推动中国极地事业开创新局面。

据新华社报道，何立峰星期五（6月28日）出席“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”开幕式并讲话。

何立峰说，中国极地事业正在实现跨越式发展，由极地大国向极地强国迈进。目前已形成“两船七站一基地”的极地考察格局，考察空间持续拓展，科学认知水平显著提升，资源开发利用稳步推进，国际交流合作不断深化。

何立峰要求，要始终坚持中共对极地工作的全面领导，充分发挥集中力量办大事的优势，坚持创新引领极地事业发展，高度重视极地人才队伍建设。

他也提到，要加强对极地事务的统筹谋划，全面提升综合保障能力，深入开展极地科学研究，深化国际交流合作，推动新时代新征程中国极地事业开创新局面。

公开资料显示，截至目前，中国在南极和北极共建有七座考察站，其中，南极有五座，分别是长城站、中山站、昆仑站、泰山站，以及今年4月刚刚建成的秦岭站；北极有两座考察站，即黄河站、中国和冰岛合建的中-冰北极科学考察站。

中国近年来在极地考察方面也有不少突破，2023年9月5日，中国“雪龙2”号极地科考破冰船抵达北纬90度暨北极点区域，是中国科考船第一次抵达北极点区域开展综合调查；今年2月7日，中国第五个南极考察站秦岭站开站，填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。