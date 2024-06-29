国民党提案调高罢免门槛 蓝绿营下周料掀战火

因应即将出现的罢免潮，国民党立法院党团拟修法调高罢免门槛，民进党立委予以批评，下周审查相关提案时恐将出现蓝绿对决。

综合台湾《自由时报》《中国时报》和中央社等星期六（6月29日）报道，根据台立法院内政委员会召委、无党籍立委高金素梅排定的议程，7月3日召开公职人员选举罢免法实务现况精进公听会，7月4日则以排审原住民立委多个选罢法修法提案为主，但外界认为，国民党立委许宇甄等人提出的修正法案将最受瞩目。

此修正法案主张，就职未满一年者，不得为罢免之提议与连署；同时增列罢免同意票数须超过被罢免人当选得票数，罢免案才能通过。

民众党主席柯文哲星期五（28日）受访时说，民众党不赞成变动罢免门槛，反对罢免变成政治工具。

据了解，民众党拟推出自家修法版本，主要针对罢免连署程序严谨化，而不会调动罢免门槛。民众党团也将在7月3日公听会上发言，争取蓝绿立院党团认同。国民党则将以不分区立委为主力在公听会论述罢免门槛应调高的原因。

国民党团发布新闻稿，呼吁正面看待公职人员选举罢免法的修正，还给台湾一个理性问政的空间和选举罢免制度，这才是立法院当前最该做的事。

民进党立委王定宇说，民众党虽然公开反对提高罢免门槛，但他提醒，“不投票不表态就是支持中国国民党调高罢免门槛”，变相没收人民罢免权，只有投下反对票才是真正的反对国民党滥权。