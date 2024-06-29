钟南山谈科研理念：不唯上不唯书只唯实

中国工程院院士钟南山星期五（6月28日）回顾自己的一生时说，他的理念就是尊重事实，“不唯上、不唯书、只唯实”。

综合澎湃新闻和南方网报道，钟南山出席广州医科大学2024年毕业典礼暨学位授予仪式毕业典礼时说，他自己的一生主要遇到了三件关键的事情：一是1971年全国的慢支炎的群防群治，二是2003年的非典，三是冠病疫情。

钟南山强调，他的理念就是尊重事实，“不唯上、不唯书、只唯实”。

钟南山在典礼上鼓励年轻人，要对未来有信心。“我们不但要有理想，更要有梦想；不但要有要求，更要有追求；不但要有志气，更加要争气；不但要有热情，更要有激情。”

对于日前腿脚不便的传闻，钟南山回应说，自己目前患有痛风，心肝脑肺肾都还正常，没有什么大事。“我已经为祖国健康服务64年了，希望最低限度健康服务70年。”

钟南山说，以前有“为祖国健康工作50年”这句口号，现在自己已经工作了64年，超额了。做到这一点，心态很重要，保持平静，除此之外，饮食、睡眠、锻炼身体也很重要。就算自己很忙，回到家也会活动活动。锻炼身体就像存钱，钱存得越多，以后身体会连本带利还回来。他建议学生，保持良好的身体素质，享受工作，享受生活，享受家庭幸福，为家庭和社会多作贡献。