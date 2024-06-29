贵州一落马局长受审 被控私藏弹药369发

贵州省公安厅交通管理局原局长施长征受贿、贪污、非法持有弹药案开庭，他被控1911万余元（人民币，下同，约356.6万新元）、私藏弹药369发等。

据“铜仁法院”微信公众号消息，贵州省铜仁市中级人民法院星期五（6月28日）一审公开开庭审理了贵州省公安厅交通管理局原党委书记、局长施长征受贿、贪污、非法持有弹药一案。

铜仁市人民检察院指控，1996年至2023年，施长征利用担任贵州省公安厅交通警察总队直属支队政委，贵州省公安厅交通管理局（贵州省公安厅交通警察总队）副局长、副总队长、局长、总队长、党委副书记、书记等职务便利，为相关人员在企业承包、项目招标等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币1911万余元，其中926万元未实际取得。期间，施长征利用职务上的便利，侵吞公共财物5万余元；同时违反枪支弹药管理规定，私藏弹药369发。

检察机关提请以受贿罪、贪污罪、非法持有弹药罪追究施长征的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，施长征及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下发表了意见，施长征进行了最后陈述。案件将择期宣判。

施长征去年8月被查，今年1月被开除中共党籍。当时的通报指他搞迷信活动，利用职务便利非法占有公共财物，数额较大；利用职务便利为他人在承包三产企业、项目招标等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大等。